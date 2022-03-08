حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددًا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 ، 5 شعبان 1443 هجرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-3-2022، بعد ان انخفض أمس بمقدار 7 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-3-2022 على مستوى البنوك العاملة بمصر منذ مطلع العام الجاري.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 مارس

ينشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 مارس

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري: