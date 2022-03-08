شوبير : فريق بيراميدز لا يمثل عقده للنادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، أن مباراة النادي الأهلي اليوم أمام بيراميدز، ستكون صعبة وندية للغاية، في ظل سعي كلا الفريقين لاحتلال صدارة الدوري المصري.

وأضاف شوبير ، في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام ، أن المباراة ستشهد لعب هجومي وندي بين الفريقين، مما سيجعل المباراة مثيرة.

وتابع أن بيراميدز لديه العديد من النجوم المميزين أمثال عبدالله السعيد، والكرتي ورمضان صبحي .

وتابع أن الحديث بأن بيراميدز أصبح يمثل “ عقدة ” للأهلي غير صحيح على الاطلاق .

وتابع أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق، يرغب في تحقيق الفوز من أجل أن ترفع معنويات الفريق قبل مواجهة صن داونز.

وحرصت جماهير الزمالك التي تواجدت باستاد القاهرة أمس في مباراة الفريق أمام الجونة بمسابقة الدوري، على الهتاف للاعبي الأبيض عقب انتهاء اللقاء، كما هتفت للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.



وكان المدرب البرتغالي تواجد في مقصورة ستاد القاهرة امس لمتابعة المباراة برفقة معاونيه بعدما وصل لبدء مهمته مع الأبيض.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد الجونة عند 14 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.