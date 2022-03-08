عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير : فريق بيراميدز لا يمثل عقده للنادي الأهلي

شوبير
شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، أن مباراة النادي الأهلي اليوم أمام بيراميدز، ستكون صعبة وندية للغاية، في ظل سعي كلا الفريقين لاحتلال صدارة الدوري المصري.

 

وأضاف شوبير ، في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام ، أن المباراة ستشهد لعب هجومي وندي بين الفريقين، مما سيجعل المباراة مثيرة.

 

وتابع أن بيراميدز لديه العديد من النجوم المميزين أمثال عبدالله السعيد، والكرتي  ورمضان صبحي .

 

وتابع أن الحديث بأن بيراميدز أصبح يمثل “ عقدة ” للأهلي غير صحيح على الاطلاق .

 

وتابع أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق، يرغب في تحقيق الفوز من أجل أن ترفع معنويات الفريق قبل مواجهة صن داونز.

 

وحرصت جماهير الزمالك التي تواجدت باستاد القاهرة أمس في مباراة الفريق أمام الجونة بمسابقة الدوري، على الهتاف للاعبي الأبيض عقب انتهاء اللقاء، كما هتفت للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.


وكان المدرب البرتغالي تواجد في مقصورة ستاد القاهرة امس لمتابعة المباراة برفقة معاونيه بعدما وصل لبدء مهمته مع الأبيض.


وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد الجونة عند  14 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

صن داونز بيتسو موسمياني الدوري المصري الأهلى الزمالك استاد القاهرة عبدالله السعيد sports and fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

الإسكان: زيادة الأعداد المطروحة بمشروعات "سكن ودار مصر وجنة" إلى 18857 وحدة

وزير داخلية ترامب يهاجم بايدن: مع كل أزمة تكون هناك أخطاء كبيرة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-3-2022

موضوعات متعلقة

مبابي يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

المالية: لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا 8 أشهر

الحرب في أوكرانيا ..الحلول القريبة تتعذر |قرارات أمريكية جديدة وتحركات أوروبية لاتتوقف

رئيس جامعة الأزهر يشيد بنموذج الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بعد تجديدها.. صور

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا وشركات عالمية لدعم تعليم الفتيات بمصر ودول أخري

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

فى اليوم العالمي للمرأة.. نصائح لتوازني بين الحياة والعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

أشهر شرير في السينما المصرية.. هل كان عادل أدهم طيبًا في الحقيقة؟

فيديو

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

تفاصيل أزمة حمادة هلال وتامر حسني .. فيديو جراف

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ