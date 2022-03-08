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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع "Navistar" الأمريكية في الصناعات العسكرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي مع Ted Wright رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" الأمريكية سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات العسكرية، جاء ذلك خلال تفقد السيد الوزير لجناح الشركة بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية المقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

صرح وزير الإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك المقترحة مع الشركة الأمريكية فى مجال التصنيع العسكري، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة. 

وأوضح الوزير "مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي "WDS 2022" بجناح يضم العديد من منتجاتها العسكرية المتطورة مثل (المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان" ، الألغام، المقذوفات، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، الأنابيب الكاشفة، قذائف الأعماق "نورس – 1"، القنابل "يدوية - صدمة - مسيلة للدموع"، إلى جانب ماكيتات للعربة المدرعة سينا 200 وكوبري الاقتحام الميكانيكي حمولة 70 طن، وغيرها من المنتجات)، لافتاً إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض تمثل فرصة هامة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح، مشيداً بإمكانيات الشركة الأمريكية وما تشارك به من منتجات عسكرية متطورة.

أوضح Ted Wright رئيس مجلس إدارة الشركة أن "Navistar Defense" هي شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج المعدات العسكرية وبخاصة السيارات International بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP، معرباً عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة علاوةً على دورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مشيداً بما شاهده من معروضات الوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات، مشددًا على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية خلال العام الماضي "EDEX 2021".

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "WDS 2022" يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه يصاحب الوزير "مرسي" خلال مشاركته بالمعرض وفداً من الإنتاج الحربي يضم المهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والسيد/ محمد سليمان مدير مكتب السيد الوزير والمهندس/ ناصر فؤاد رئيس قطاعات التسويق والمعارض.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي بالرياض تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) في المملكة العربية السعودية، ويعد حدث دفاعي متكامل لإستعراض حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الحية والمؤتمرات والندوات التي تناقش مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة، ويشارك في النسخة الأولى من المعرض أكثر من (800) جهة عارضة و(30) ألف زائر و(85) وفد عسكري.

الانتاج الحربى Navistar السعودية الصناعات العسكرية التصنيع العسكرى

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