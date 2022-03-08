مصر تبتكر.. أشرف صبحى يشيد بالابتكارات العلمية المقدمة من طلاب الجامعات

تحت شعار "مصر تبتكر"، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات المسابقة العلمية لكلية هندسة المطرية Triple S ، والتى تقيمها أسرة من أجل مصر المركزية ، بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وتنطلق اليوم وتستمر على مدار أسبوع.



حضر الفعاليات القائم بأعمال رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، والدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة و منسق اسرة من اجل مصر والدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر، و ياسر الجبالي مسئول الأسرة.



وثمن وزير الشباب والرياضة ، على الابتكارات العلمية التى يقدمها طلاب مصر فى مختلف المجالات ، وهو ما يعطى رسالة طمأنينة ودلالات واضحة لمستقبل باهر لمصر تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي الذى يولى بالغ الاهتمام بالشباب المصرى، وتطوير التعليم والبحث العلمى، مثنياً على إبداعات الطلاب المشاركين فى المسابقة العلمية Triple S .

ولفت الوزير ، إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومختلف الجامعات فى تقديم أنشطة مشتركة تستهدف دعم الطلاب ورعاية المبتكرين والمبدعين منهم، متمنياً للطلاب التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية بما يساهم فى تنمية المجتمع. وتقدمه فى شتى القطاعات.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب، ويأتى تنفيذها لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

فيما أفاد الدكتور محمد حسنين ربيع أن فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بمجال الإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل وأقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها، ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي ، و العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

من جهته، أوضح الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، أن هذا العام يعد العام الخامس للمسابقة، ونتيجة لنجاحها وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية، ستشهد المسابقة فى موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر، وذلك لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب مصر فى منافسة حضارية.