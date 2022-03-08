محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدينة بورفؤاد و منطقة سهل الطينة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الأعمال بمدينة بورفؤاد، ومنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان والمهندسة علا بهجت مدير عام التخطيط والمتابعة وممثلي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد، عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارية بمدينة بورفؤاد ومنطقة سهل الطينة ، ووجه المحافظ، بسرعة إنجاز العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، لافتا أن أحياء محافظة بورسعيد أصحبت تشهد طفرة كبيرة بعد إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف في المقام الاول للتيسير على المواطنين وسرعة أداء الأعمال

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية لسير العمل بمدينة بورفؤاد و منطقة سهل الطينة، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر أستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بمكتبة البطل عبد الجواد سويلم الذى أطلق عليه لقب «الشهيد الحي» دفع معظم أجزاء جسده مقابل سحق إسرائيل وتحقيق النصر فى حرب أكتوبر.. انه بطل من أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر

محافظ بورسعيد يستقبل الشهيد الحى



واشترك في 18 عملية عبور خلف خطوط العدو وتمكن من تدمير 16 دبابة و11 مدرعة و2 بلدوزر وعربة جيب وأتوبيس يحمل جنود اسرائيلين.. كما شارك رفاقه في تدمير 6 طائرات إسرائيلية خلال هجومهم على مطار المليز.

محافظ بورسعيد يستقبل الشهيد الحى

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذكرى يوم الشهيد التي توافق ذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 مارس ، سطرت في التاريخ بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية لصد ماتعرضت له البلاد من حروب وتحديات استهدفت الأمن القومي المصري والعربي، وسيذكر التاريخ قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالى ولم يبخلوا بأرواحهم فداء لارضة المقدسة وكان المثل والقدوة للاجيال التى حملت راية اعلاء شأن مصر بجميع الميادين ، وسارت على هداهم دائما وابدا.

وفى سياق اخير استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب التمريض المصرى

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب التمريض المصرى

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على الجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض خلال هذه المرحلة ، مثنيا على العمل الدءوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى ومواجهة الفيروس المستجد بكل قوة ، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى .



ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لاطقم الاطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد مع الجهات المختصة فى هذا الشأن ، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.