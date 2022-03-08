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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air بنفس السعر ومواصفات جبارة

آبل تعلن رسميا عن
آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

كشفت شركة Apple آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي الأول في العام الحالي  2022 عن طرح أحدث جيل من أجهزتها اللوحية، وهو الجيل الجديد من أجهزة آيباد آير iPad Air ، التى تضم معالج من نوع  M1 ، حيث يتمتع بسرعة وكفاءة كبيرة عن سابقه A14 Bionic  .

The new iPad Air in space gray, starlight, pink, blue, and purple.
آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

 

وتأتى شاشة آيباد iPad Air الجديد من نوع Liquid Retina display، مقاس 10.9 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة Touch ID في الزر العلوي ، و كاميرا أساسية عريضة بدقة 12 ميجابيكسل مع تصوير الفيديو بجودة 4K ، وأخرى أمامية فائقة الاتساع من نوع ultra wide  بدقة 12 ميجابيكسل .  

The Liquid Retina display on iPad Air.
آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة


وتعمل أجهزة آيباد iPad Air الجديدة بمعالج من نوع  M1 ، مع كفاءة طاقة مذهلة وعمر بطارية طوال اليوم، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G ، ومنفذ من نوع ومنفذ USB-C ، وأداء رسومات أسرع بما يصل إلى 2x .  

Multitasking between Maps and Messages on iPad Air
آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

 

وتتمتع أجهزة آيباد iPad Air الجديدة بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي والبنفسجى، مع دعم eSIM و Wi-Fi 6  . 

iPad Pro, iPad (9th generation), iPad Air, and iPad mini.
آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

 

وتبدأ أجهزة آيباد iPad Air الجديدة من سعر 599 دولارًا لنسخة الواى فقط، أى ما يعادل حوالي 9 آلاف  و450 جنيه مصرى ، مع نسخة أعلى والتى تأتي بالإنترنت الخلوى و الواى فاي، مع ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 749 دولارًا أى ما يعادل حوالي 11 ألف و 780 جنيه مصرى .

 

وستتوفر أجهزة iPad Air الجديدة للطلب ابتداءً من يوم الجمعة ، 11 مارس ، وسيتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم الجمعة ، 18 مارس.
 

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