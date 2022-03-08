آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air بنفس السعر ومواصفات جبارة

كشفت شركة Apple آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي الأول في العام الحالي 2022 عن طرح أحدث جيل من أجهزتها اللوحية، وهو الجيل الجديد من أجهزة آيباد آير iPad Air ، التى تضم معالج من نوع M1 ، حيث يتمتع بسرعة وكفاءة كبيرة عن سابقه A14 Bionic .

آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

وتأتى شاشة آيباد iPad Air الجديد من نوع Liquid Retina display، مقاس 10.9 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة Touch ID في الزر العلوي ، و كاميرا أساسية عريضة بدقة 12 ميجابيكسل مع تصوير الفيديو بجودة 4K ، وأخرى أمامية فائقة الاتساع من نوع ultra wide بدقة 12 ميجابيكسل .

آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة



وتعمل أجهزة آيباد iPad Air الجديدة بمعالج من نوع M1 ، مع كفاءة طاقة مذهلة وعمر بطارية طوال اليوم، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G ، ومنفذ من نوع ومنفذ USB-C ، وأداء رسومات أسرع بما يصل إلى 2x .

آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

وتتمتع أجهزة آيباد iPad Air الجديدة بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي والبنفسجى، مع دعم eSIM و Wi-Fi 6 .

آبل تعلن رسميا عن أجهزة آيباد iPad Air الجديدة

وتبدأ أجهزة آيباد iPad Air الجديدة من سعر 599 دولارًا لنسخة الواى فقط، أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و450 جنيه مصرى ، مع نسخة أعلى والتى تأتي بالإنترنت الخلوى و الواى فاي، مع ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 749 دولارًا أى ما يعادل حوالي 11 ألف و 780 جنيه مصرى .

وستتوفر أجهزة iPad Air الجديدة للطلب ابتداءً من يوم الجمعة ، 11 مارس ، وسيتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم الجمعة ، 18 مارس.

