تسريبات جديدة تكشف تفاصيل مازدا CX-60 الجديدة كلياً

اعلنت شركة مازدا ، منذ ايام عن تدشين مازدا CX-50 الجديدة كلياً بتصميم عضلي جريء موجه للدروب الوعرة ، بالاضافة الى تنويهها بتدشين سيارة CX-60 الجديدة خلال الفترة القادمة دون ذكر اى تفاصيل اخرى .

مازدا CX-60 الجديدة

ولكن لم ينتظر عشاق العلامة التجارية مازدا كثيرا ، حيث ظهرت سيارة CX-60 الجديدة في صور مسربة مرة تلو الأخرى تمهيداً للتدشين الوشيك للكروس أوفر الأنيقة.

مازدا CX-60 الجديدة

وظهرت الصور المسربة للسيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً غير مموهة على الإطلاق ما يسمح بالتركيز على ملامح الخارجية خاصة المقدمة .

مازدا CX-60 الجديدة

وتحمل السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً تشابهات واضحة مع CX-50 إذ تعتمد السيارتان على نفس لغة التصميم المميزة لسيارات مازدا، ولكن تختلف CX-60 عن قرينتها بكونها أضيق بعض الشيء.

مازدا CX-60 الجديدة

كما استلمت CX-60 شبك أطول وتصميم أكثر رزانة وهدوءاً من التصميم العنفواني لـ CX-50، وستكون أول سيارة مازدا مزودة بلوحة عدادات رقمية بالكامل.

مازدا CX-60 الجديدة

لا توجد معلومات مؤكدة بعد عن محركات السيارة، ولكن نعلم أن موديلات مازدا الجديدة ستحصل على جيل جديد من محركات سكاي أكتيف 6 سلندر بنزين وديزل .

واوضت شركة مازدا ان السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً ، و ستتوافر في الأسواق في النصف الأول من 2022.