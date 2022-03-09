عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريبات جديدة تكشف تفاصيل مازدا CX-60 الجديدة كلياً

مازدا CX-60 الجديدة
مازدا CX-60 الجديدة

اعلنت شركة مازدا ، منذ ايام عن تدشين مازدا CX-50 الجديدة كلياً بتصميم عضلي جريء موجه للدروب الوعرة ، بالاضافة الى تنويهها بتدشين سيارة CX-60 الجديدة خلال الفترة القادمة دون ذكر اى تفاصيل اخرى .

مازدا CX-60 الجديدة

ولكن لم ينتظر عشاق العلامة التجارية مازدا كثيرا ، حيث ظهرت سيارة CX-60 الجديدة في صور مسربة مرة تلو الأخرى تمهيداً للتدشين الوشيك للكروس أوفر الأنيقة.

مازدا CX-60 الجديدة

وظهرت الصور المسربة للسيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً غير مموهة على الإطلاق ما يسمح بالتركيز على ملامح الخارجية خاصة المقدمة .

مازدا CX-60 الجديدة

وتحمل السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً تشابهات واضحة مع CX-50 إذ تعتمد السيارتان على نفس لغة التصميم المميزة لسيارات مازدا، ولكن تختلف CX-60 عن قرينتها بكونها أضيق بعض الشيء.

مازدا CX-60 الجديدة

كما استلمت CX-60 شبك أطول وتصميم أكثر رزانة وهدوءاً من التصميم العنفواني لـ CX-50، وستكون أول سيارة مازدا مزودة بلوحة عدادات رقمية بالكامل.

مازدا CX-60 الجديدة

لا توجد معلومات مؤكدة بعد عن محركات السيارة، ولكن نعلم أن موديلات مازدا الجديدة ستحصل على جيل جديد من محركات سكاي أكتيف 6 سلندر بنزين وديزل .

واوضت شركة مازدا ان السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً ، و ستتوافر في الأسواق في النصف الأول من 2022.

مازدا مازدا CX-50 سيارة CX-60 مازدا CX-60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

هنغرق الأسواق سلع..الحكومة تزف بشرى:أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات

موضوعات متعلقة

تويوتا تضيف خصائص جديدة لأول فئة من كورولا فى مصر

7 خطوات.. طريقة تغيير زيت الفتيس في السيارة

 قائمة أسعار سيارات سكودا فى الامارات.. صور

بالسعر والمواصفات.. حمو بيكا يثير الجدل من جديد بسيارة لامبورجيني فاخرة

بالسعر والمواصفات.. جيتور X95 موديل 2022 في مصر

البطل السعودى يزيد الراجحي يستعد لرالي أبوظبي الصحراوي  

أبشر تطلق خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد بالسعودية

فورد تعلن عن رينجر الشرسة ​​استعدادا لبطولة جنوب أفريقيا للراليات

ترشيحاتنا

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 مارس في القاهرة والمحافظات

رغم الحظر الأمريكي.. تركيا: لن نتوقف عن شراء النفط الروسي

قبل طرحه بالأسواق .. سعر مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F23 5G

أدعية أول يوم رمضان 2022 .. وأفضل ما يقال في ليلة القدر

قفزة في أسعار النفط بأمريكا بعد حظر الواردات من روسيا

أكبر شركتين للمشروبات الغازية في العالم توقفان أنشطتهما بروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ