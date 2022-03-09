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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8أهداف .. زيزو يتصدر قائمة هدافي الدوري وقفشة مركز ثاني

زيزو
زيزو

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فريق الجونة بنتيحة 2/ 1 ضمن منافسات بطولة الدوري المتتاز.

وقاد أحمد سيد زيزو الفارس الأبيض، إلى تحقيق الانتصار أمام الجونة بهدفين مقابل هدف.

فيما جاء محمد مجدى قفشة نجم النادي الأهلي فى المركز الثانى، برصيد ٦ أهداف بعدما نجح مساء أمس الثلاثاء فى تسجيل الهدف الأول فى مرمى فريق بيراميدز ، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وجاء ترتيب قائمة هدافي الدوري الممتاز على النحو التالي:

1- تصدر احمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد ٨ أهداف.

2- جاء فى المركز الثانى كل من : مروان حمدي (سموحة) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) محمد مجدي قفشة (الأهلي) برصيد 6 أهداف.

3- واحتل المركز الثالث كل من: بيرسي تاو (الأهلي) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - جون إيبوكا (إنبي)  محمد شريف الاهلي برصيد 5 أهداف.

4-  وضم المركز الرابع كل من: علي معلول (الأهلي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة)  – خالد قمر (الجونة) برصيد 4 أهداف.

5-  وحل فى المركز الخامس كل من: أشرف بن شرقي، عمر السعيد (الزمالك) - عبد الله السعيد ووليد الكرتي (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) – عبده يحيي (غزل المحلة) – محمد سالم ومحمد سمير (المقاولون العرب) – حسن علي (المصري) – إبراهيم عادل (بيراميدز) برصيد 3 أهداف.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة ، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الجونة فيما حل فريق بيراميدز فى المركز الثانى ، بينما احتل نادى الزمالك المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة.

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