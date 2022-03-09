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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد البيض الأورجانيك والاختلاف بينه وبين العادي؟..أ فضل زيوت الطهي لمرضى القلب

القلب
القلب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أفضل زيوت الطهي لمرضى القلب

يعتبر زيت الطهي عنصرًا أساسيًا في كل وجبة تقريبًا، وأحد أهم المكونات في مطبخك، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك، وإذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب التي تتطلب رعاية خاصة، فيجب اتخاذ خيارات غذائية مستدامة تساعد على المدى الطويل وهذا يشمل اختيار زيت الطهي الخاص بك. 

دراسة: متغير دلتا يتضمن أكثر من 200 نوع فرعي مختلف

ما زال متغير أوميكرون Omicron متواجدا في العالم، حيث ظهرت منه متحورات وبدائل أخرى.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة خبراء الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية: “أود أن أكرر أن أوميكرون Omicron هو نوع مختلف وظهرت منه السلالات الفرعية، وأبرزها التي تم اكتشافها في جميع أنحاء العالم هي BA.1 وBA.1.1 وBA.2، وهناك أيضًا BA.3 وخطوط فرعية أخرى أيضًا”.

 

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منظمة الصحة العالمية : القطط والفئران تتسبب في نشر فيروس كورونا

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أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضوًا حيويًا في الجسم.. تعرف عليه |فيديو جراف

 

فوائد البيض الأورجانيك.. وما الاختلاف بينه وبين البيض العادي ؟

بعدما أثار الإعلامي عمرو أديب جدلا كبيرا عندما تحدث عن البيض الأورجانيك، فقد أثار فضول البعض حول البيض الأورجانيك، وهل هو كالبيض البلدي والأحمر، أم أنه نوع آخر من البيض، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

كل ما تريد معرفته عن تقنية زرع الدواء في الجسم لعلاج السرطان

يحاول الباحثون باستمرار الوصول إلى علاجات فعالة للتخلص من مرض السرطان والتخفيف من معاناة مرضاه.. وقد ابتكر باحثون من جامعة رايس بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة، تقنية جديدة لعلاج سرطان المبايض والقولون والمستقيم، عن طريق زرع مصانع دواء بحجم رأس الدبوس داخل الجسم لحقن جرعات مباشرة للقضاء على الخلايا السرطانية.

القلب فوائد البيض الأورجانيك السرطان سرطان المبايض اخبار الصحة health Fitness Sports

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