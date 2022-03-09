رجال يد الأهلي يفوز على سبورتنج في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سبورتنج، بنتيجة 28-26، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مباريات الدورة المجمعة ببطولة الدوري.

أقيمت المباراة بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي.

الشوط الأول شهد ندية كبيرة وإثارة من الفريقين، قبل أن ينتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 15-11، واستمر الأداء المميز للأهلي في الشوط الثاني الذي نجح «رجال يد الأهلي» في حسمه وحسم المباراة بنتيجة 28-26.‎