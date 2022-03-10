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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: قادرون على توفير السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين

السوق
السوق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تسعى دائما لتوفير إحتياجات المواطن المصري بالتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية خاصة وزارة الزراعة زيادة المساحات المزروعه لإحداث طفرة في المعروضات في السوق المصري.

أضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أن مصر تتمتع بإكتفاء ذاتي في العديد من أنواع الخضروات والفاكهة أو كل المحاصيل من خضار وفاكهة ومن إنتاج الدواجن والأسماك و الألبان والبيض وهذا من أسباب مواجهة الأزمات مثل أزمة كورونا إستطعنا تلبية إحتياجات المواطنين.

 لتلبية إحتياجات المواطنين

أوضح محمد القرش أن تم إصدار توجيهات من مجلس الوزراء لتلبية إحتياجات المواطنين من خلال منافذ كثيره مثل منافذ وزارة الزراعه وأمان ومنافذ وزارة التموين ومنافذ وطنيه ولوزارة الزراعة أكثر من 400 منفذ ونحن قادرين على تلبية إحتياجات المواطنين .

أشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، إلى أن حدثت طفرة كبيرة في الدوله في مجال القمح فإنتاج القمح تضاعف في خلال عشر سنوات من عشرة أردب في الفدان إلى 20 أردب في الفدان مع زيادة في المساحات المزروعة بالقمح.

الزراعة السوق المصري الخضروات أزمة كورونا احتياجات المواطنين القمح

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