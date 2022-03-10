مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة.. صور

ظهر الجيل الحالي من سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 2017، وبعد خمس سنوات أصبحت سيارة E-Class جاهزة لتحديث شامل، ولم تكشف لقطات التجسس السابقة او الحديثة كثيرا حيث تم تغطية الكثير من السيارة بالغطاء المموه، ولكن هناك إشارات منبهة على أن سيارة الاختبار Mercedes E-Class هذه أكثر خصوصية مما رأيناه من قبل.

مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة

تُظهر لقطات التجسس الجديدة سيارة السيدان متخفية تمامًا ، لكن مرسيدس- AMG تتميز بعناصر تصميم مميزة يستحيل إخفاءها بالتمويه والكسوة، حيث توجد أبرز علامات AMG في الأمام والخلف، وتتميز سيارة السيدان بشبكة Panamericana وأربعة أنابيب للعادم ومكابح أكبر، ويبدو أن السيارة تتميز أيضًا بفتحات سحب أكبر في المصد الأمامي السفلي، على الرغم من أن مرسيدس تقوم بعمل جيد لإخفائها تمامًا مثل بقية السيارة.

مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة

تتميز السيارة السيدان أيضًا بمنفذ شحن والذي يمكن أن يشير إلى مجموعة نقل الحركة الخاصة بها تستخدم E53 المعروضة للبيع اليوم محركًا مضمّنًا بستة أسطوانات بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر مزودًا بالكهرباء لتوليد 429 حصانًا (319 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 384 رطلاً (520 نيوتن متر)، ويمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في أقل من خمس ثوانٍ.

مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة

يمكن أن يستعير المحرك الهجين المكوّن من E53e مجموعة نقل الحركة الهجينة ذات الأربع أسطوانات والتي ستدفع C63 الجديدة، والتي يمكن أن تنتج ما يصل إلى 600 حصان (447 كيلو واط) ، ويعتبر ذلك تطوراً كبيراً في القوة على الطراز السابق وقدرة كبيرة جدًا لطراز AMG متوسط ​​المستوى، حيث ستقدم مرسيدس سيارة AMG E63 أكثر قوة والتي تحتاج إلى مساحة للتنفس في التشكيلة.

مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة

يبدو أن مرسيدس تتخذ نهجًا متحفظًا لإعادة تصميم الفئة E وهو أمر فعلته العلامة التجارية مع المركبات الأخرى في تشكيلتها، وسيكون للفئة E الجديدة نفس الشكل الأساسي مقترنًا بتغييرات التصميم التطورية، حبث ستتميز عبر مجموعة الطرازات بأكملها بتصميم داخلي جديد جذري يجب أن يتماشى مع الفئة C والفئة S ، مما يوفر أحدث المعلومات والترفيه والتكنولوجيا الأكثر أمانًا للفئة E.

مرسيدس ترفع شدة المنافسة بسيارة E-Class الجديدة

لم تقل مرسيدس متى سنرى الفئة E الجديدة على الرغم من أننا لا نتوقع ظهورها لأول مرة في أي وقت قريب، ويجب أن تصل الفئة E القياسية أولاً.