عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي: درسنا صن داونز جيدًا.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين

صدى البلد

أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد جيداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس جيدًا قبل المواجهة المرتقبة بينهما.


وأوضح أن المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب اختلاف ظروف الطقس بين مصر وجنوب إفريقيا وهو ما يضع مزيدا من الأعباء على اللاعبين.


وأكد قمصان ثقة الجهاز الفني الكبيرة في قدرة اللاعبين على تخطى هذه الصعاب وتقديم عرض طيب والعودة من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية.


وأضاف: «التفاصيل الصغيرة دائما ما تكون سببا في الفوز بالبطولات، لذلك نعمل على الإعداد البدني والخططي جنبا إلى جنب مع الإعداد النفسي والتحفيز المستمر، ولدينا طموح كبير في الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي».


وأكمل: «بدون شك مجموعتنا صعبة وكل فريق قام بتعاقدات قوية وهناك فرق مثل الهلال والمريخ السودانيين قاما بتغيير الأجهزة الفنية، ولكننا عازمون على العمل بكل جدية من أجل اللقب».


وأشار إلى أن غرفة ملابس الفريق تشهد دورا مهما للاعبين الكبار في تجديد طموحات زملائهم اللاعبين والتعامل مع الضغوط المختلفة.


وقدم المدرب العام للفريق التهنئة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني بعد تمديد عقده لمدة موسمين، مؤكداً أنه حقق نجاحات مميزة، ومازال لديه شغف وحماس لتحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

سامي قمصان النادي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي دوري ابطال افريقيا مباراة بيراميدز مصر وجنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشاط للرياح وأجواء شتوية .. الأرصاد : انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.0% لشهر فبراير 2022

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس اثني عشر متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية

زيلينسكي: إخلاء 35 ألف مدني من المدن الأوكرانية خلال 24 ساعة

المالية: ارتفاع الإيرادات 13% يعكس قدرة الأنظمة المميكنة على حصر المجتمع الضريبى

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.. نصاب يواجه الحبس والغرامة

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. على أجندة اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مدبولي

رغم دعم رئيسهم لبوتين.. عشرات البيلاروسيين ينضمون للقوات الأوكرانية المقاتلة لروسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ