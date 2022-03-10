مدرب الأهلي: درسنا صن داونز جيدًا.. وثقتنا كبيرة في اللاعبين

أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد جيداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس جيدًا قبل المواجهة المرتقبة بينهما.



وأوضح أن المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب اختلاف ظروف الطقس بين مصر وجنوب إفريقيا وهو ما يضع مزيدا من الأعباء على اللاعبين.



وأكد قمصان ثقة الجهاز الفني الكبيرة في قدرة اللاعبين على تخطى هذه الصعاب وتقديم عرض طيب والعودة من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية.



وأضاف: «التفاصيل الصغيرة دائما ما تكون سببا في الفوز بالبطولات، لذلك نعمل على الإعداد البدني والخططي جنبا إلى جنب مع الإعداد النفسي والتحفيز المستمر، ولدينا طموح كبير في الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي».



وأكمل: «بدون شك مجموعتنا صعبة وكل فريق قام بتعاقدات قوية وهناك فرق مثل الهلال والمريخ السودانيين قاما بتغيير الأجهزة الفنية، ولكننا عازمون على العمل بكل جدية من أجل اللقب».



وأشار إلى أن غرفة ملابس الفريق تشهد دورا مهما للاعبين الكبار في تجديد طموحات زملائهم اللاعبين والتعامل مع الضغوط المختلفة.



وقدم المدرب العام للفريق التهنئة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني بعد تمديد عقده لمدة موسمين، مؤكداً أنه حقق نجاحات مميزة، ومازال لديه شغف وحماس لتحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.