الأهلي يخوض أولى تدريباته بجنوب إفريقيا عصر اليوم استعدادا لصن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في جنوب إفريقيا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز بعد غد السبت في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز، بعد الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمران من جانب الجهاز الإداري للفريق.



وتضم قائمة الفريق كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة بعد غد السبت أمام فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات.