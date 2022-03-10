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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 3450 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

صدى البلد

سجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة وحاويات.

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واستقبل ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3450 طن رخام بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة NERMTN TELLI ويبلغ طولها 91 والغاطس 5.3 وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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