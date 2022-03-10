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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» يلتقي بالشباب في محافظة الإسكندرية

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

تشهد بعض محافظات الجمهورية خلال هذه الأسابيع فعاليات وأنشطة مكثفة لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي يشرف عليه وينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث يلتقي البرنامج بالشباب، ويعقد عددًا من اللقاءات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

غاية خلق الإنسان

وتأتى من ضمن هذه المحافظات محافظة الإسكندرية، والتي تستقبل أعضاء المركز بالمدينة الشبابية بأبي قير على مدار أسبوع كامل.

وخلال محاضرات اليوم، تحدث الشيخ حازم شلبي عن غاية خلق الإنسان، ومعنى مقام العبودية وكيفية تحقيقه بما يعزز الإيمان واليقين، وتحدث الشيخ إسلام ضيف الله عن قيمة الحياة وكيفية مواجهة تحدياتها بالعلم النافع والعمل الصالح، وكان الحضور من شباب أندية التطوع والجوالة من مختلف مراكز شباب محافظات مصر.

 

ثم عقدت ورشة تفاعلية عن أهمية الحفاظ على الثوابت الدينية أدارها الشيخ محمود سماحة.

وقد تناولت المحاضرات عددًا من المحاور أهمها:

مفهوم عبودية الله سبحانه، ومكانة العقل في الإسلام، وحثِّ القرآن على التفكر والتدبر سواء في كتاب الله المقروء أم كتاب الله المنظور وهو الكون، كما تناولت المحاضرات أهمية المحافظة على الوقت واستثماره، وأن الحياة نعمة عظيمة ينبغي استثمارها والحفاظ عليها.

وفي نهاية اللقاءات دارت حوارات نقاشية مفتوحة بين المحاضرين والشباب، أجاب فيها العلماء عن كل ما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات.

 

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة.

التوعية الأسرية الأزهر خلق الإنسان مفهوم عبودية الله مكانة العقل كتاب الله وزارة الشباب والرياضة الازهر الشريف

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