أيمن محفوظ: كثرة طلبات الزوجة سفه وتبذير

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن إدارة المنزل والحياة الزوجية ليس سهلا، ولا يصح أن تطلب الزوجة عدة متطلبات متكررة من زوجها بحجة أنه قادر ماديا على ذلك، لأن ذلك يعد إسرافا وسفه.

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الطلبات المتكررة من الزوجة لأشياء موجود عندها بالفعل، هي إسراف وتبذير وهو ما نهى عنه الدين.

الأسرة

وأوضح المحامي أن "الكلام دا مش دلع للأسرة أو لأهل البيت، وفيه طرق كتير للدلع مش بينها التبذير والإسراف بالشكل دا".

وتابع "أن الرجالة طول عمرها شغالة عشان خاطر الستات، طول عمرنا بنصحى بدري وننزل الشغل عشان خاطركم، بنجري على أكل عيشنا عشانكم، والستات من غير الرجالة متسواش حاجة".