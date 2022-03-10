خبيرة أسرية: يجب على المرأة ألا تحمل زوجها أعباء فوق طاقته.. فيديو

قالت الدكتورة عبير طلعت، استشاري الصحة النفسية، إن الزوج يجب أن يكون قادر على تلبية احتياجات زوجته المالية، ولكن يجب على المرأة ألا تحمل زوجها أعباء فوق طاقته إذا كان لا يستطيع أن تلبي رغباتها الترفيهية.



وأضافت الدكتورة عبير طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك بعض السيدات العاملات التي تنفق على بيتها دون أن تدخر جزءا منه لنفسها بخلاف الرجل الذي يدخر جزء منه لشرب السجائر وخلافه.



تابعت استشاري الصحة النفسية، هناك بعض الزوجات ترى الحب تقدير مادي وتحب الهدايا، لكن إذا رأت الزوجة أن زوجها متعسر ماليا في وقت ما وأثقلت عليه العديد من الطلبات تكون امرأة مادية واستغلالية.

أيمن محفوظ

ومن جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن إدارة المنزل والحياة الزوجية ليس سهلا، ولا يصح أن تطلب الزوجة عدة متطلبات متكررة من زوجها بحجة أنه قادر ماديا على ذلك، لأن ذلك يعد إسرافا وسفه.

وأضاف أيمن محفوظ إن الطلبات المتكررة من الزوجة لأشياء موجود عندها بالفعل، هي إسراف وتبذير وهو ما نهى عنه الدين.

الأسرة

وأوضح المحامي أن "الكلام دا مش دلع للأسرة أو لأهل البيت، وفيه طرق كتير للدلع مش بينها التبذير والإسراف بالشكل دا".

وتابع "أن الرجالة طول عمرها شغالة عشان خاطر الستات، طول عمرنا بنصحى بدري وننزل الشغل عشان خاطركم، بنجري على أكل عيشنا عشانكم، والستات من غير الرجالة متسواش حاجة".