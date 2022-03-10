يجب الاهتمام بماسبيرو.. فردوس عبد الحميد: قدمت بالتلفزيون المصري أجمل أعمالي..فيديو

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها تتذكر كافة الشخصيات التى قدمتها خلال مشوارها الفنى، معقبة:"أتعمق فى الشخصيات التى أقدمها".

وأضافت، خلال حوارها مع "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنها قدمت خلال مشوارها مجموعة من أنماط المرأة المصرية، مثل البسيطة والمثقفة ومن مختلف الطبقات.

وطالبت فردوس عبد الحميد، بالاعتناء بالتلفزيون المصرى، معقبة:" قدمنا أجمل أعمال عمرنا فيه".

التكريم

وكانت الفنانة فردوس عبد الحميد، عبرت عن سعادتها وفخرها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وقالت فردوس عبد الحميد إن شعور الفنان لا يوصف حين يتم تكريمه بعد عمر من العطاء، خاصة أن يكون التكريم من خلال السيدة الأولى.

وأضافت، أن المرأة تمر بأجمل عصورها في عهد الرئيس السيسي، ولحظة التكريم كانت من أسعد لحظات حياتي، وفوجئت بالدعوة من القائمين على الاحتفالية ولم اكن أتوقع ان أكون ضمن السيدات المكرمات.