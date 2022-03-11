فردوس عبد الحميد: كنت أشارك في الأعمال الفنية لزوجى بالصدفة.. فيديو

أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن زواجها من المخرج الكبير محمد فاضل، إضاف الكثير إلى مشوارها الفنى.



واعتبرت فردوس عبدالحميد خلال حوارها مع "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، نفسها محظوظة للغاية أنها كانت تعمل مع زوجها، إضافة إلى الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وأوضحت فردوس عبد الحميد، أن زوجها وأسامة انور عكاشة قدما العديد من الأعمال الفنية التى تحكي عن تاريخ مصر.

وأكدت فردوس عبد الحميد، أنها كانت تشارك فى أعمال زوجها بالصدفة .

التكريم

وكانت الفنانة فردوس عبد الحميد، عبرت عن سعادتها وفخرها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



وقالت فردوس عبد الحميد إن شعور الفنان لا يوصف حين يتم تكريمه بعد عمر من العطاء، خاصة أن يكون التكريم من خلال السيدة الأولى.



وأضافت فردوس عبد الحميد، أن المرأة تمر بأجمل عصورها في عهد الرئيس السيسي، ولحظة التكريم كانت من أسعد لحظات حياتي، وفوجئت بالدعوة من القائمين على الاحتفالية ولم اكن أتوقع ان أكون ضمن السيدات المكرمات.

