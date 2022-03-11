فردوس عبد الحميد: ندمانة على الانسحاب من الجزء الثانى لمسلسل ليالي الحلمية

أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، ندمها على انسحابها من دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "ليالي الحلمية".

وقالت فردوس عبدالحميد خلال حوارها مع "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"،أنها لو عاد بها الزمن كانت ستكمل شخصية أنسى بمسلسل ليالى الحلمية، لافتة إلى أن أنسحابها لأن شعرت أن دورها مهمش فى الجزء الثانى.

وأكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها لا تمثل الشخصيات إلا إذا كانت تحبها.

السيدة انتصار السيسي

وكانت الفنانة فردوس عبد الحميد، عبرت عن سعادتها وفخرها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



وقالت فردوس عبد الحميد إن شعور الفنان لا يوصف حين يتم تكريمه بعد عمر من العطاء، خاصة أن يكون التكريم من خلال السيدة الأولى.



وأضافت فردوس عبد الحميد، أن المرأة تمر بأجمل عصورها في عهد الرئيس السيسي، ولحظة التكريم كانت من أسعد لحظات حياتي، وفوجئت بالدعوة من القائمين على الاحتفالية ولم اكن أتوقع ان أكون ضمن السيدات المكرمات.

