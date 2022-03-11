نتائج فرق المغرب في مصر ترسل بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهةالوداد

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة القادمة هامة لنادي الزمالك لأنها ستحدد مشواره الإفريقي إما تكتب النهاية للزمالك في البطولة أو تعطيه أمل في استكمال البطولة.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط ويليه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين وأخيراً ساجرادا الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

ولم يسبق للزمالك أن خسر أمام الأندية المغربية في مصر، وفي المقابل لم يحقق الوداد أي فوز على الأندية المصرية على ملاعبها أيضا.

وخاض الزمالك أمام الأندية المغربية 11 مباراة في مصر، فاز 10 مرات، وتعادل مرة وحيدة.

وإجمالا يتفوق الثلاثي المصري الأبرز الأهلي والزمالك والإسماعيلي على الوداد دائما في مواجهاتهم بالبطولات القارية.

وخاض الوداد 8 مواجهات أمام أندية مصر الثلاثة على ملاعبها، فتعادل 3 مرات، وخسر 5.

هيمنة بيضاء

لعب الزمالك مع الرجاء مرتين في مصر، إذ فاز عليه 1-0 في إياب نهائي دوري الأبطال 2002 في ستاد القاهرة، وتوج باللقب. كما هزم الأبيض المصري فريق الرجاء في نصف نهائي نسخة 2020 بنتيجة 3-1.

ولعب الزمالك ضد الوداد مرتين في السوبر الأفريقي 2003 بنتيجة 3-1، وفي ذهاب نصف نهائي 2016 بنتيجة 4-0.

ولعب بطل مصر ضد الجيش الملكي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 1985 وفاز 1-0، كما لعب ضد فريق المكناسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 1996 وفاز الزمالك 2-0.

وقابل الزمالك المغرب الفاسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 2012 وفاز ممثل مصر 2-0.

ولعب رفاق شيكابالا أيضا ضد الفتح الرباطي في دور الـ 16 من كأس الكونفدرالية 2015، وتعادلا من دون أهداف.

وفي إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية عام 2019 هزم الزمالك فريق اتحاد طنجة 3-1، وفي نفس النسخة لعب ضد حسنية أكادير في إياب ربع النهائي وفاز عليه 1-0، ثم قابل في النهائي نهضة بركان وهزمه 1-0 قبل التتويج باللقب بركلات الترجيح.

مسيرة باهتة

وإلى جانب مباراتيه السابق ذكرهما ضد الزمالك على ملعب الأخير، لعب الوداد ضد الأهلي في مصر 5 مباريات.

تعادل الوداد مع الأهلي على أرض الأخير 3-3 في دور المجموعات بدوري الأبطال 2011، ثم تعادلا في القاهرة 0-0 في الدور نفسه من نسخة 2016، كما تعادلا 1-1 في ذهاب نهائي 2017.

وخسر الفريق المغربي من العملاق الأحمر في القاهرة مرتين: 2-0 في مجموعات نسخة 2017، وفي إياب نصف نهائي نسخة 2020 بنتيجة 3-1.

كما لعب مباراة الوداد مباراة وحيدة أمام الإسماعيلي على ملعب الأخير في إياب دور الـ 16 من كأس الكونفدرالية عام 2007 وفاز الدراويش 2-0.