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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي.. الأعمال الصالحة تتفاوت في الأجر وأفضلها ما يعود على البشرية بالخير.. الشهداء أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين

خطيب مسجد المشير
خطيب مسجد المشير طنطاوي

خطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

 الأعمال الصالحة تتفاوت في الأجر وأفضلها ما يعود على البشرية كلها

 الشهداء أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين

 ثواب جهاد المرابط في سبيل الله خير من ليلة القدر

 

ألقى الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي، بالقاهرة الجديدة.


وقال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، إن للشهيد عند الله منزلة كبيرة ومكانة لا تعدلها مكانة ، فالشهداء هم أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين.

وأضاف عبد الباري، خطيب الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان :" منزلة الشهداء عند ربهم" من مسجد المشير بالقاهرة بحضور الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ، أن الوحي الإلهي يشتمل على الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، التي تدل على ذلك، يقول الله "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".


وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هو من الاحتفال بأيام الله، قال الله تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ".


وقال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأعمال الصالحة تتفاوت فيما بينها من حيث المثوبة وعظم الأجر.


وأضاف عبد الباري، خطيب الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان :" منزلة الشهداء عند ربهم" من مسجد المشير بالقاهرة، أن ما يعود نفعه على البشرية والإنسانية خير من ألف مرة من الأعمال الفردية الشخصية.

واستدل خطيب الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بالآية الكريمة التي تصدق هذا الاستدلال في قوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

وأكد أن حراسة الأوطان وحراسة الأديان، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عزوجل،

وتابع خطيب مسجد المشير: وفاجأ النبي الكريم أمته بقوله -صلى الله عليه وسلم- "ألا أُنبِّئُكم بليلةٍ أفضلَ من ليلةِ القدرِ ؟ حارسُ حرسٍ في أرضِ خوفٍ ، لعله أن لا يرجعَ إلى أهلِه".


وقال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف وخطيب الجمعة، إن لكل أمة من الأمم أيام مجيدة لا تنسى، يتفاخرون بها، ويتذاكرون، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وعلم بضعفنا فاشتراها فقال تعالى:" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة".


ولفت خطيب الأوقاف خلال خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان :" منزلة الشهداء عند ربهم" من مسجد المشير بالقاهرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته عن ليلة هي خير من ليلة القدر على منزلتها فتعجب الصحابة فأخبرهم سيد المرسلين بأن حارساً حرس في أرض قومٍ لعله لا يرجع إلى قومه فحدثته نفسه في ساعة حراسته: لعلك تلاقي ربك الليلة فما زاده التفكير إلا على المضي، فشدد النبي على أن ليلته هذه خير من ليلة القدر.

واختتم خطيب الأوقاف برسالة الإمام عبدالله بن المبارك الفقيه المحدث، لأخيه الفضيل بن عياض، عابد الحرمين، التي أعلمه فيها بمكانة ما يقومون به من رباط، فقال: "يا عابدَ الحَرَمينِ لوْ أبصرْتَنا لَعلمْتَ أنّك في العبادةِ تَلْعبُ، مَنْ كان يَخْضِبُ خدَّهُ بدموعِهِ فَنُحُورُنا بِدِمَائِنا تَتَخَضَّبُ، أو كان يُتْعِبُ خيلَهُ في باطلٍ فخيولُنا يومَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعبُ، رِيْحُ العَبِيْرِ لكمْ ونحنُ عبيرُنا رَهْجُ السَّنابكِ والغبارُ الأطْيبُُ، ولقد أتانا مِنْ مَقالِ نبيِّنا قَوْلٌ صحيحٌ صادقٌ لا يُكْذَبُ، لا يَسْتَوِي وغُبارُ خَيْلِ اللهِ في أَنْفِ امرئٍ ودُخَانُ نارٍ تَلْهَبُ، هذا كتابُ اللهِ ينطِقُ بَيْنَنا ليس الشَّهيدُ بميِّتٍ لا يُكْذَبُ".

 

شعائر صلاة الجمعة


ونقل التليفزيون المصري، شعائر خطبة وصلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي.

موضوع خطبة الجمعة
 

واجتمعت كلمة أئمة وزارة الأوقاف، ظهر اليوم الجمعة، حول موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة الثانية من شهر شعبان الموافقة الـ 8 من شعبان 1443هـ الـ 11 مارس 2022م تحت عنوان : " منزلة الشهداء عند ربهم ".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

منزلة الشهداء عند ربهم
 

ونقلت شاشة القناة الأولى وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة الموافق 8 من شهر شعبان 1443هجرية - 11 مارس 2022 م، من رحاب مسجد المشير طنطاوي، التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبدأت  شعائر صلاة الجمعة بالقارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئاً للجمعة، يعقبها موضوع الخطبة الموحدة "منزلة الشهداء عند ربهم" والتي يؤديها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

خطبة الجمعة مسجد المشير طنطاوى الأعمال الصالحة الشهداء أفضل البشر الأنبياء

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