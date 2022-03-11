رئيس أوكرانيا : نقاتل لمنع الخطر من الوصول إلى أوروبا ..فيديو

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه ممتنون للمساعدات التي قدمتها بولندا لبلادنا، مؤكدا أنه كان من الواضح اننا سنكون في صف واحد مع بولندا التي قدمت لنا الدعم منذ اول يوم لهذه الحرب.

واضاف فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمة مسجلة للرئيس الأوكراني أمام البرلمان البولندي، نقاتل لمنع الخطر من الوصول إلى أوروبا.

وتابع الرئيس الأوكراني، رأينا القادة الأوروبيين الذين يناضلون من أجل أوروبا.

اتهم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، روسيا بنشر مرتزقة سوريين في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية".