ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لملاقاة برايتون، غدًا السبت، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
ويسعى ليفربول للاستمرار في سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، من أجل تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول الترتيب، كما أن نتيجة مباراة الدور الأول أمام برايتون لم تكن إيجابية بالتعادل بهدفين لمثلهما.
ويرغب المحترف المصري محمد صلاح في هز شباك برايتون، بعد أن استعصت عليه في الدور الأول، كما أنه يرغب في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية.
ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون؟
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك برايتون هدفًا على الأقل، سيتساوى مع أسطورة الفريق كيني دالجليش كأفضل هدافي ليفربول أمام الخصم، حيث سبق لـ “مو” تسجيل 5 أهداف، فيما سجل دالجليش 6 أهداف، وحال تسجيله هدفين سينفرد بصدارة الترتيب
- حال تسجيل محمد صلاح هدفًا في شباك برايتون، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 20 هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح سادس لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يسجل هذا العدد من الأهداف في 4 مواسم.
- محمد صلاح يسعى للاقتراب أكثر من هدفه رقم 30 مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات للموسم الثالث، حيث سجل 27 هدفًا حتى الآن.