ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لملاقاة برايتون، غدًا السبت، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للاستمرار في سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، من أجل تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول الترتيب، كما أن نتيجة مباراة الدور الأول أمام برايتون لم تكن إيجابية بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويرغب المحترف المصري محمد صلاح في هز شباك برايتون، بعد أن استعصت عليه في الدور الأول، كما أنه يرغب في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون؟