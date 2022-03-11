علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا ..فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الفضاء الإلكتروني ومنه تطبيقات التواصل الإجتماعى يتم استخدامها سلبيًا، بالرغم من أنه يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، وليس له حكم شرعى سواء بالجواز أو بالمنع، ولكن الحكم الشرعي يكون على طريقة الإستخدام نفسها.

دار الإفتاء

وتابع مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء أول مؤسسة دينية تستخدم تطبيق التيك توك، لما فيه العديد من المنشورات السلبية والتى كان يجب مواجهتها بما هو صحيح ونافع للناس.

وأكد شوقى علام، أن الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل خدمة للبشرية بلا شك في مختلف مجالات الحياة.