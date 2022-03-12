"زلزال الوداد" يهدم استقرار الزمالك.. خسارة مفاجئة للأبيض والفريق يودع بطولة إفريقيا إكلينيكيا.. وقرارات ثورية من مجلس الإدارة

سقط الزمالك أمام الوداد المغربي بتعرضه للهزيمة بنتيجة هدف للا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وخرج مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا، بالعديد من القرارات النارية عقب الهزيمة.

هزيمة ثقيلة للزمالك باستاد القاهرة

انتهت مباراة الزمالك والوداد المغربي بفوز الأخير بهدف نظيف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





فرصة وحيدة للزمالك لضمان التأهل

أصبحت فرص صعود نادي الزمالك قليلة للغاية ومن الصعب تحقيقها، حيث يتطلب تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين مع هزيمة بترو أتلتيكو في الثلاث مباريات المتبقية له ليضمن التأهل.



قرارات ثورية عقب الهزيمة من الوداد

وأعلن نادى الزمالك عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد،وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

200 ألف جنيه غرامة على محمود علاء

كما قرر مجلس إدارة الزمالك توقيع غرامة مالية على محمود علاء قدرها 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.



فيريرا : الزمالك خارج دوري أبطال افريقيا





وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه سيكون خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا للأسف، موضحا أن الأبيض يتبقى له مباراتين، وفي حالة فوز فريقه في المباراتين، سيكون من الصعب عدم حصول بترو أتلتيكو على أي نقاط.



وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والوداد: "الموقف ليس مرضيا لجماهير الزمالك ولا للنادي، والزمالك لم يخسر بطولة أفريقيا اليوم، بل خسرها من قبل ذلك".

وتابع فيريرا: "لا أعلم أساس المشكلة، وما رأيته أن لاعبي الفريق كانوا خارج المباراة في الشوط الثاني، لأن الزمالك كان أفضل ومنظم في الشوط الأول".

وأكد أن تسجيل الوداد لهدف مبكر في الشوط الثاني وتفكك الزمالك بعد الهدف دليل على وجود مشكلة، موضحا أنهتسلم المهمة منذ 3 أيام ولم يكن لديه الوقت الكافي لعلاج السلبيات في الفترة القصيرة.

وأضاف: "أعلم جيدا أن هناك لاعبين لديهم إمكانيات فنية مميزة، وسأنظر للأمور الفني، وسأساعد الإدارة على حل أيمشكلة غير فنية، وتابعت آخر مباراة أمام الجونة، وحدث نفس السينايو، الفريق قدما عرضا جيدا في الشوط الأول،وتراجع المستوى في الشوط الثاني".

وأردف فيريرا: "لابد من العمل لحل المشاكل ويجب تكاتف الجميع من أجل ذلك، وأمامنا بطولتي الدوري والكأس ولابد أننفوز بهما وبطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع: "مباراة بترو أتلتيكو المقبلة لها وجهين، الأول أنه لا يوجد ضغوط على اللاعبين ويستطيعون اللعب بشكل جيد،وفي حالة تقديم أداء سيئ في المباراة المقبلة سيكون دليلا على وجود مشكلة أخرى".

وأضاف أن كل اللاعبين سواسية سواء كان اللاعب مستواه جيد، أم لديه عروض من أندية أخرى، والفيصل بالنسبة له هوالتدريب، موضحا أنه قام باستبدال زيزو من المباراة لأنه كان يريد تنشيط الجانب الهجومي، والدفع بلاعب يلعب بعنف،موضحا أنه يعلم زيزو منذ أن كان يلعب في البرتغال، كما أنه يعلم أن جمهور الزمالك يسعى دائما لتحقيق البطولات.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "طريقة اللعب تخص المدير الفني، واللاعبون هم من يساعدون على نجاح أيطريقة لعب، وتابعت تقارير لمباريات سابقة، ووجدت أن الزمالك كان يلعب بنصف الفريق دفاع، وباقي اللاعبين هجومبدون وجود خط وسط ثابت، وهو ما أثر على الفريق وجعلة يبتعد عن صدارة المسابقة".

نبيه يكشف السبب الرئيسي لخروج الزمالك من افريقيا

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يقم بتجميع نقاط في أول 3 مباريات فيدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مما تسبب في ابتعاد الفريق عن المنافسة على التأهل لدور الثمانية.

وقال المدرب العام في تصريحات بعد المباراة:" الزمالك لم ينجح في تجميع نقاط في أول 3 مباريات وتعادل مع بتروأتلتيكو في القاهرة وساجرادا في أنجولا قبل أن يخسر من الوداد في المغرب وهو ما زاد من صعوبة موقف الفريق".

وتابع نبيه على أن الزمالك أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول للقاء اليوم أمام الوداد، مضيفا أن نقطة التعادل كانتستبقي على فرصة الفريق نسبيا في التأهل، ولكنها أمال قليلة.

وأوضح أن الزمالك لم يستغل الفرص التي سنحت له في الشوط الأول، في حين أن التوفيق حالف الوداد بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني وترجمها لهدف.

وأضاف المدرب العام أن جماهير الزمالك تعلم ظروف الفريق وتقدرها وتقدم باعتذاره لجماهير القلعة البيضاء علىالاخفاق في البطولة الأفريقية.