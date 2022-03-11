الإفتاء تحذر من الاستخدام السلبي للسوشيال ميديا: بوابة الابتزاز واقتحام الحياة الشخصية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بشكل من نِعم الله عزَّ وجل لقدرتها الفائقة على تيسير حياة الناس وعلى الإسلام في نشر تعاليمه.

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الوسائل بلا شك تُعتبر سلاحًا ذا حدين، حيث أصبحت في أغلب الأحوال بوابة لافتعال المعارك والخلافات والابتزاز والسبِّ والقذف والتدخُّل في حياة الناس الخاصة.

مسؤولية الكلمة

وتابع مفتي الجمهورية، أن الإسلام كان حريصًا على غرس مسئولية الكلمة في النفوس؛ ولذلك اهتمَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم بتربية أصحابه، والأمة كلِّها على الصدق، لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أساسُ كلِّ خيرٍ.

وأكد شوقي علام، أنه في ذلك إشارة واضحة إلى أنَّ الإنسان يجب أن يكون حريصًا على كل ما يصدر عنه في سرِّه ونجواه وفي كلِّ أموره، وأن يُعيد الإنسان النَّظر في نفسه إذا ما وجد أنه لا يتحرَّى الصدق.

وعن موقف الشرع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قال مفتي الجمهورية، إننا نرى أنها من الأمور التي لها استعمالان، وكل ما كان ذا استعمالين جاز استخدامه، وتكون مسئوليته على المستعمِل، ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الحرمة إذا لم تتعيَّن حلَّت.

