قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت عن بعض المناطق بمركز السادات.

شملت المناطق : ( تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها ).



وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية) من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية .



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.