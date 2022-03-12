ضبط شخصين بحوزتهما كلب حاول عقر مواطن بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بإصطحاب "كلب" خلال سيرهم بأحد الشوارع بمحافظة كفر الشيخ ، ومحاولته عقر أحد المارة وتمزيق ملابسه.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وبصحبتهما "الكلب" وتبين أنه "غير مرخص" .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد منهما وقيامهما بالتصالح مع المجنى عليه فى حينه.. تم التحفظ على "الكلب" وإخطار الإدارة البيطرية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .