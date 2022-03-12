مي كساب: أنت حر ما لم تضر

نشرت الفنانة مي كساب تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل التغريدات الصغيرة "تويتر "

وعبرت قائلةً :"أنت حر ما لم تضر "..مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها .

وروجت مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت صورة مع الفنانة صابرين من المسلسل،وكتبت معلقة من خلالها:ما تربحيش قوي يا أبله عايده ورباب الحب بدون شروط #الحلم يعرض يوميا علي #قناه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا.