عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب المشاركون في مهرجان ثقافات الشعوب يروون أغرب عادات في السنغال

فعاليات مهرجان ثقافات
فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

بدأت منذ قليل  فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، بالحرم الجامعى الرئيسى أمام قصر الزعفران.

حين  تستعرض الشعوب نفسها تحت سقف واحد في مهرجان واحد بعمل جماهيري موحد يخلق المزيد من التآلف بالإضافة ابي تكريس أكثر للتعايش  مع قبول أكثر للإختلاف.


الشعوب يجب أن تتفاهم ، واللقاءات خطوة في هذا الطريق ، والثقافات هي لغة الشعوب المشتركة ، وانتشار مهرجانات الثقافات والشعوب يثير المنافسة الشريفة بين الشعوب لاستعراض أفضل ما عندها .


وقال طالب  مشارك في مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس من السنغال ان شجرة الباوباب والأسد هما الموز الوطنية للسنغال  حيث تتميز السنغال بالنباتات العشبية التي تتخلل التلال الرملية عبر الساحل وأشهر تلك النباتات العشبية أشجار الباوباب العملاقة والأسد الأحمر .

txt

الطلاب المصريون المشاركين في مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس يستعرضون أشهر الأكلات..شاهد

txt

توصية بضرورة تفعيل دور وحدات القياس والتقويم بكليات عين شمس لتطوير منظومة الامتحانات

وتعد  شجرة الباوباب رمز مهم يشير إلى عظمة المناظر الطبيعية في السنغال وفخامتها وهي رمزا  وطنياً دائما فضلا عن كونها مصدرا للغذاء والمواد الخام.

وكشف الطلب عن اغرب العادات في السنغال وهي يتم وضع ذيل من شعر الماعز في نهاية سيارات الأجرة في السنغال اعتقاد أنها تجلب الحظ السعيد وتجذب المزيد من الزبائن .

وفي عرض  الجناح السنغالي في مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، يستقبل الزائرين مجسم لشجرة الباوباب، تلك الشجرة التي يعتقدون وجود أرواح الأجداد بها، خاصة أنها ترفض النمو خارج أفريقيا، فيما لفوائدها ما لا يحصى ويعد، فهي تخزن المياه للجفاف، وتؤوى الإنسان والحيوان بالبرد، بينما عصيرها مشروب شعبي يعالج الأمراض، فيما تقول الأساطير إن عمر هذه الشجرة قد يصل إلى 5 آلاف عام، ولذلك، فهي مقدسة لآلاف السنوات عند القبائل التي ظهرت الشجرة في أراضيها، خاصة أنها تمدهم بالطعام والشراب، وتحفظ الماء في وقت الجفاف،

وأشارت الدكتورة شهيره سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة أن المشاركة هذا العام تزيد عن ٢٥ دوله عربيه وأفريقيه وأسيويه( مصر ، الصين، بنجلاديش، الهند، الأردن، كوريا الجنوبية ،الكويت، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن........).

وأضافت الدكتورة  شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة أن فعاليات الأفتتاح بدأت  في تمام الساعة العاشرة صباحاً


واضافت الدكتورة شيرويت انه  تقدم خلال الفعليات كل دوله ثقافاتها المتميزه من مأكولات ولوحات فنيه تعبر عن تراث وتاريخ وثقافه شعبها، بالإضافة إلي عروض مسرحية وفنيه متنوعة من العديد من الدول( مصر، سوريا، جنوب السودان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، تشاد، روسيا، جيبوتى،بالأضافه إلى مسابقات ثقافية.


وياتي ذلك تحت رعايه الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة 
وتحت إشراف الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

275226261_2062339310606209_2733466266529256685_n
275226261_2062339310606209_2733466266529256685_n
275711823_1609408082752057_7303070366497659006_n
275711823_1609408082752057_7303070366497659006_n
مهرجان ثقافات الشعوب جامعة عين شمس قصر الزعفران السنغال العادات في السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسي: دعم مصري مطلق لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات والتخفيف عن الفلسطينيين

تعديلات في التشكيل .. مفاجأة موسيماني قبل مباراة الأهلي و صن داونز

بعد حريق داخل الشقة| نقل الفنان نور محمود وأسرته للمستشفى

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

للتعين كقاضيات.. شاهد لأول مرة الإناث فى مقابلات شخصية بمجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة: نحرص على تكافؤ الفرص في قبول الخريجين الجدد.. صور

بالقانون | 6 حالات معفاة من الضريبة علي الدخل في مصر ..اعرفها

الأهلي يصل ملعب مباراة صن داونز بصعوبة

مرتضى منصور ينفي إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ