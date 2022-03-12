الطلاب المشاركون في مهرجان ثقافات الشعوب يروون أغرب عادات في السنغال

بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، بالحرم الجامعى الرئيسى أمام قصر الزعفران.

حين تستعرض الشعوب نفسها تحت سقف واحد في مهرجان واحد بعمل جماهيري موحد يخلق المزيد من التآلف بالإضافة ابي تكريس أكثر للتعايش مع قبول أكثر للإختلاف.



الشعوب يجب أن تتفاهم ، واللقاءات خطوة في هذا الطريق ، والثقافات هي لغة الشعوب المشتركة ، وانتشار مهرجانات الثقافات والشعوب يثير المنافسة الشريفة بين الشعوب لاستعراض أفضل ما عندها .



وقال طالب مشارك في مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس من السنغال ان شجرة الباوباب والأسد هما الموز الوطنية للسنغال حيث تتميز السنغال بالنباتات العشبية التي تتخلل التلال الرملية عبر الساحل وأشهر تلك النباتات العشبية أشجار الباوباب العملاقة والأسد الأحمر .

وتعد شجرة الباوباب رمز مهم يشير إلى عظمة المناظر الطبيعية في السنغال وفخامتها وهي رمزا وطنياً دائما فضلا عن كونها مصدرا للغذاء والمواد الخام.

وكشف الطلب عن اغرب العادات في السنغال وهي يتم وضع ذيل من شعر الماعز في نهاية سيارات الأجرة في السنغال اعتقاد أنها تجلب الحظ السعيد وتجذب المزيد من الزبائن .

وفي عرض الجناح السنغالي في مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، يستقبل الزائرين مجسم لشجرة الباوباب، تلك الشجرة التي يعتقدون وجود أرواح الأجداد بها، خاصة أنها ترفض النمو خارج أفريقيا، فيما لفوائدها ما لا يحصى ويعد، فهي تخزن المياه للجفاف، وتؤوى الإنسان والحيوان بالبرد، بينما عصيرها مشروب شعبي يعالج الأمراض، فيما تقول الأساطير إن عمر هذه الشجرة قد يصل إلى 5 آلاف عام، ولذلك، فهي مقدسة لآلاف السنوات عند القبائل التي ظهرت الشجرة في أراضيها، خاصة أنها تمدهم بالطعام والشراب، وتحفظ الماء في وقت الجفاف،

وأشارت الدكتورة شهيره سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة أن المشاركة هذا العام تزيد عن ٢٥ دوله عربيه وأفريقيه وأسيويه( مصر ، الصين، بنجلاديش، الهند، الأردن، كوريا الجنوبية ،الكويت، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن........).

وأضافت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة أن فعاليات الأفتتاح بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً



واضافت الدكتورة شيرويت انه تقدم خلال الفعليات كل دوله ثقافاتها المتميزه من مأكولات ولوحات فنيه تعبر عن تراث وتاريخ وثقافه شعبها، بالإضافة إلي عروض مسرحية وفنيه متنوعة من العديد من الدول( مصر، سوريا، جنوب السودان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، تشاد، روسيا، جيبوتى،بالأضافه إلى مسابقات ثقافية.



وياتي ذلك تحت رعايه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

وتحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

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