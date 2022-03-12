عبدالغفار يلتقي أسامة ربيع لبحث التعاون بين مستشفيات الإسماعيلية والمراكز الصحية للهيئة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث سبل التعاون المشترك بين مستشفيات محافظة الإسماعيلية ومن ضمنها المُدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ هيئة قناة السويس، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارة الوزير للمحافظة لمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه الوزير خلال اللقاء بتخصيص نقطة تسجيل وفرق طبية لتطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بالجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقاً للحالات الصحية للمنتفعين، وذلك بالإضافة إلى نقطتين متواجدين ببنك الدم بمستشفى نمرة ٦ التابعة للهيئة العامة لقناة السويس.

وناقش الوزير منظومة ومستجدات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة بعد اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً استمرار تقديم كافة سبل الدعم المستمر لمستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم مستشفيات هيئة قناة السويس بمجموعة من كبار الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، بما يساهم في الارتقاء ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه ثمن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجهود وزارة الصحة والسكان المبذولة لدعم القطاع الصحي والإرتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى الانتهاء من تسجيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بعد استيفاء كافة الملاحظات واعتماد معايير الجودة اللازمة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.