وزيرة الهجرة: بدء تلقي مستندات الطلاب العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة الاثنين المقبل|فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية وجهت بأهمية الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب و2179 طالبا سجلوا فيها فعليا.

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه سيتم بدءا من الاثنين القادم سيتم استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين ولمدة اسبوعين، لافتة إلى ضرورة أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير وإثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا".

وتابعت نبيلة مكرم: "مهلة 3 شهور للطلاب الذين لا يمتلكون أوراق ثبوت قيد في الجامعات الاوكرانية كي يستطيع الطالب أن يتواصل مع الجامعة التي كان يدرس فيها بأوكرانيا لجلب أوراق ثبوت القيد ".

التخصصات الشاغرة

وأوضحت مكرم أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، وهى الطب والهندسة، والأسنان والصيدلة".

وأكملت نبيلة مكرم: "سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا".

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا ويتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة .