الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

قدمت وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة العديد من الخدمات في قطاع المرور، استمراراً لحرص الوزارة على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الإستفادة من جهود الدولة المصرية، نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية .

حيث تقدمت وزارة الداخلية بخدمات سيارات المرور المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص السيارات، وأيضا سيارات لتركيب الملصق الإلكتروني، لا سيما سيارات الإغاثة على الطرق والتي تصل في حالات الحوادث والطوارئ.

- وحدات مرورية متنقلة بـ 5 محافظات للتراخيص

وفي إطار جهود وزارة الداخلية أعلنت فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الداخلية والتخطيط، عن استحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة.

كما أفادت وزارة الداخلية بأن وحدات المرور المتنقلة دورها تقديم خدمات إستخراج رخص التسيير، وإستخراج رخص القيادة، وإستخراج ملصق إلكترونى، وفحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية للسيارات الملاكى، والنقل الخفيف حتى 1,5 طن.

وتم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية إعتباراً من يوم الأحد 20 فبراير الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل بدون أوراق والدفع إلكترونى.

حيث تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لإتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى الأفراد بأماكن إقامتهم، والمنشآت الصناعية، والمنشآت التعليمية، وغيرها.

- سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق

كما قدمت وزارة الداخلية خدمات مرورية أخرى، شملت تجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق، مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وحرصاً على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكى المركبات ذات اللوحات الغير واضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التى تم التلاعب فى بياناتها، سيتم إلغاء رخصتى القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

- دور سيارة الإغاثة المرورية على الطرق السريعة

وف ذات السياق، وفرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، سيارات إغاثة على الطرق الصحراوية والرئيسية والمستحدثة، على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد المروري الفعال، وأيضا تسيير حركة المرور، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

وتأتي أهمية سيارة الإغاثة المرورية بصورة أكثر فعالية خلال فصل الشتاء، ومع تقلبات الطقس، وتعرض المركبات لـ الأعطال والحوادث، وهو ما تباشره غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بصورة دورية للتدخل السريع وحماية أرواح المواطنين، وأيضا مراقبة الحالة العامة على الطرق خلال حالات الطقس السيء.

وتنشر الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية وذلك للتعامل الفوري والفعال مع كافة المؤثرات الطارئة و تحديدا الأعطال وحوادث الطرق، حيث وفرت الإدارة سيارة الإغاثة على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة، وذلك وفق تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة وضع حلول للمشكلات المرورية وضرورة التواجد الفعال على الطرق، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير جميع سبل الدعم اللوجستية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تواجد سيارة الإغاثة المرورية على عدد من الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطرق المستحدثة وذلك بنطاق "الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي" وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، الدور الرئيسية الخاص بـ سيارة الإغاثة المرورية، وهو التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"، لمساعدة قائد السيارة في حل كافة مشكلاته، وفي حالات عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، أرقام الإغاثة للإتصال بها في حالات الطوارئ، حيث طالبت الإدارة قائدي المركبات الاتصال على 01221110000 حال تعرضهم لأي مكروه، كما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة للتدخل وهي الإتصال على الخط الساخن 136 أو من خلال رقم 01155554444، كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخط الساخن على رقم 114 أو الاتصال والإبلاغ عن المعوقات المرورية من خلال الإتصال على 01205344444.