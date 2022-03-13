عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

المرور
المرور

قدمت وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة العديد من الخدمات في قطاع المرور، استمراراً لحرص الوزارة على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الإستفادة من جهود الدولة المصرية، نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية .

حيث تقدمت وزارة الداخلية بخدمات سيارات المرور المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص السيارات، وأيضا سيارات لتركيب الملصق الإلكتروني، لا سيما سيارات الإغاثة على الطرق والتي تصل في حالات الحوادث والطوارئ.

- وحدات مرورية متنقلة بـ 5 محافظات للتراخيص
وفي إطار جهود وزارة الداخلية أعلنت فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الداخلية والتخطيط، عن استحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة.

كما أفادت وزارة الداخلية بأن وحدات المرور المتنقلة دورها تقديم خدمات إستخراج رخص التسيير، وإستخراج رخص القيادة، وإستخراج ملصق إلكترونى، وفحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية للسيارات الملاكى، والنقل الخفيف حتى 1,5 طن.

وتم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية إعتباراً من يوم الأحد 20 فبراير الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل بدون أوراق والدفع إلكترونى.

حيث تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لإتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى الأفراد بأماكن إقامتهم، والمنشآت الصناعية، والمنشآت التعليمية، وغيرها.

- سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق
كما قدمت وزارة الداخلية خدمات مرورية أخرى، شملت تجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق، مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وحرصاً على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكى المركبات ذات اللوحات الغير واضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التى تم التلاعب فى بياناتها، سيتم إلغاء رخصتى القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

- دور سيارة الإغاثة المرورية على الطرق السريعة
وف ذات السياق، وفرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، سيارات إغاثة على الطرق الصحراوية والرئيسية والمستحدثة، على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد المروري الفعال، وأيضا تسيير حركة المرور، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

وتأتي أهمية سيارة الإغاثة المرورية بصورة أكثر فعالية خلال فصل الشتاء، ومع تقلبات الطقس، وتعرض المركبات لـ الأعطال والحوادث، وهو ما تباشره غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بصورة دورية للتدخل السريع وحماية أرواح المواطنين، وأيضا مراقبة الحالة العامة على الطرق خلال حالات الطقس السيء.

وتنشر الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية وذلك للتعامل الفوري والفعال مع كافة المؤثرات الطارئة و تحديدا الأعطال وحوادث الطرق، حيث وفرت الإدارة سيارة الإغاثة على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة، وذلك وفق تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة وضع حلول للمشكلات المرورية وضرورة التواجد الفعال على الطرق، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير جميع سبل الدعم اللوجستية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تواجد سيارة الإغاثة المرورية على عدد من الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطرق المستحدثة وذلك بنطاق "الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي" وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، الدور الرئيسية الخاص بـ سيارة الإغاثة المرورية، وهو التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"، لمساعدة قائد السيارة في حل كافة مشكلاته، وفي حالات عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، أرقام الإغاثة للإتصال بها في حالات الطوارئ، حيث طالبت الإدارة قائدي المركبات الاتصال على 01221110000 حال تعرضهم لأي مكروه، كما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة للتدخل وهي الإتصال على الخط الساخن 136 أو من خلال رقم 01155554444، كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخط الساخن على رقم 114 أو الاتصال والإبلاغ عن المعوقات المرورية من خلال الإتصال على 01205344444.

وزارة الداخلية قطاع المرور الدولة المصرية التحول الرقمي الخدمات الجماهيرية سيارات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

موضوعات متعلقة

المحاكم اليوم.. قطار قضية حسن راتب وعلاء حسانين يصل المحطة الأخيرة.. قرار جديد بشأن أبو الفتوح ومحمود عزت وتأجيل إستئناف بسام زكي بتهمة تهديد وابتزاز الفتيات

ماذا حدث في قضية الآثار الكبرى بعد حجزها للحكم؟

تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لنشر أخبار كاذبة

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهما في قضية أحداث قسم العرب بـ بورسعيد

12 أبريل.. الحكم على متهمين في انضمامهم لجماعة إرهابية

حادث جديد بـ الدائري الأوسطي| مصرع 2 في انقلاب مقطورة بـ كونتينر

المشدد 15 عاما لـ متهم في حيازته أسلحة ومفرقعات بالمطرية

حجز محاكمة 14 متهمًا في قضية «العائدين من الكويت» للحكم

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث قطار كولويزي

الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

متحدث التعليم العالي عن الطلاب العائدين من أوكرانيا: سنقف بجانبهم

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء في رقبتنا كلنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ