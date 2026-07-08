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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. حفل ختام الدورة الـ 48 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

الهئية العامة لقصور الثقافة
الهئية العامة لقصور الثقافة
أحمد البهى

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم في الثامنة مساء حفل ختام الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية بقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد حفل الختام إعلان نتائج المهرجان وتكريم الفائزين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية التابعة للأقاليم، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الحركة المسرحية، وتقديم عروض تعبر عن قضايا المجتمع وتثري المشهد الثقافي المصري.
 

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ختام الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

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