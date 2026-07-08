اليوم.. حفل ختام الدورة الـ 48 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم في الثامنة مساء حفل ختام الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية بقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد حفل الختام إعلان نتائج المهرجان وتكريم الفائزين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية التابعة للأقاليم، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الحركة المسرحية، وتقديم عروض تعبر عن قضايا المجتمع وتثري المشهد الثقافي المصري.

