متحدث وزارة التعليم العالي: يكشف مواعيد تلقي أوراق الطلاب العائدين من اوكرانيا

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، أن بداية من يوم الاثنين القادم على الطلاب الدارسين بأوكرانيا التوجة لمقر وزارة الهجرة بالمهندسين بأي أوراق لهم ويتم تسلمها لمندوب وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي للالتحاق بالجامعات المصرية .



وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أنه بعد ذالك سيتم ارسال كشوف الطلاب لجامعتي القاهرة وعين شمس لإجراء اختبارات مركزية لطلاب وطلاب بشري وصيدله سيتم اختبارهم في جامعة القاهرة لتحديد مستواهم الدراسي، وطلاب الهندسه وطب بيطري يتم اختبارهم بعين شمس وباقي التخصصات يلتحقون بالجامعات التي يرغبون الالتحاق بها .

واوضح أنه بمجرد انتهاء اعداد الكشوف للطلاب سيتم اعلام وسائل الإعلام بمواعيد الاختبارات.

وكشف ان هذا ظرف استثنائي بسبب ظروف الحرب وعلى ذالك تم التغاضي عن شرط المجموع لكن سيتم إجراء الاختبار لهم لمعرفة مستواه الطالب لالحاقة بالسنه الدراسية المناسبة لمستواه العلمي .

