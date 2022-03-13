جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

في حادث مروع، سحق جمل رجلين أمام أعين عائلتيهما أثناء محاولته الهروب من حديقة حيوان شيرلي في ولاية تينيسي الأمريكية.

وحاولت الشرطة الأمريكية نقل جثث الضحايا إلى مكان آمن بعد العثور عليهما غارقين في الدماء، لكن الجمل هاجم سيارة عمدة مقاطعة أوبيون ثم تحرك باتجاه الضباط وكاد أن يتسبب في جرائم عدة.

وعلق مكتب المأمور ردا على الحادث بأن الضباط "اضطروا إلى قتل الجمل حفاظا على سلامة كل الموجودين في المكان".

كان الضحايا «بوبي ماثيني» و«تومي جان» يحاولان المساعدة في القبض على الجمل عندما حاصرهما الحيوان وهاجمهما ثم قام بدهسهما على الأرض خلال الحادث المروع.

يقول أحد خبراء الجمال للقناة أن الجمل الناضج يمكن أن يلقم بسهولة "رأس الشخص أو ذراعه أو ساقه أو جذعه داخل فمه".

وأضاف الخبير أن الجمل لديه القوة الكافية لسحق الذراعين والساقين برقبته ورفس من يقف في وجهه للأمام أو للخلف.