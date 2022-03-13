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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

أب يلقي بطفله
أب يلقي بطفله

خلال حريق ضخم نشب في شقتهما، اضطر رجل أمريكي لرمي طفله الصغير من شرفة منزلهما في الطابق الثاني بهدف إنقاذه.

وقع حريق ضخم داخل مبنى سكني في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مما أجبر الأب على إلقاء طفله البالغ من العمر 3 سنوات من شقتهم في الطابق الثاني حتى يتمكن رجال الإطفاء من الإمساك به.

نشب الحريق في الطابقين الثاني والثالث من مجمع ساوث ريدج وود للشقق السكنية في نيوجيرسي، مما أدى إلى اندفاع رجال الإنقاذ إلى المبنى في محاولة لإنقاذ السكان.

وثقت الحادث كاميرا الملابس التي كان يرتديها أحد رجال الإنقاذ، فقد حث فريق الإطفاء الأب على "إلقاء الطفل" وبعد بضع ثوانٍ امتثل لطلبهم مدفوعاً بغريزة البقاء على قيد الحياة.

وبالفعل تمكن ؤجال الإنقاذ من التقاط الطفل بمعجزة رغم إلقاء والده له بطريقة مرعبة.

تم تصنيف الحريق على أنه حريق من الدرجة الثالثة، مما يجعله حريقًا كبيرًا يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهود لإخماده ويشارك فيه فريق أكبر.

شرد الحريق الضخم حوالي 50 شخصًا، وفقًا لرئيس الإطفاء في مفرق مونماوث سكوت سميث، لكن لحسن الحظ لم تقع أية وفيات.

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