بـ 8 صواريخ.. روسيا تستهدف مركز حفظ السلم قرب مدينة لفيف الأوكرانية

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبراً أفادت فيه بأن روسيا شنت غارة جوية على المركز الدولى لحفظ السلم والأمن في شمال غرب مدينة لفيف الأوكرانية.

وقى سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تستهدف قاعدة جوية في محيط مدينة لفيف، قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت الإدارة الإقليمية العسكرية لمدينة لفيف الأوكرانية بإطلاق القوات الروسية 8 صواريخ على "مركز حفظ السلم والأمن الدولي" قرب الحدود مع بولندا.

وقبل قليل، سمع دوي عدة انفجارات قبل وقت قصير من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد، على مشارف مدينة لفيف الشمالية الغربية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسمع فريق "سي إن إن" صوت الانفجارات على الأرض.

وقال العديد من شهود العيان لـ"بي بي سي" الأوكرانية إنهم سمعوا انفجارات في مدينة لفيف الغربية.

انفجاران

كما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أبلغوا عن انفجارين قويين في المدينة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية طوال الليل في لفيف والعديد من المناطق الأخرى في أوكرانيا.

في غضون ذلك، تقول صحيفة "كييف إندبندنت" إن هناك تقارير تفيد بأن لفيف تتعرض لهجمات صاروخية روسية.

ولا يزال سبب الانفجارين مجهولا، ولا تستطيع بي بي سي تأكيد روايات شهود العيان.

لفيف هي معقل في غرب أوكرانيا حيث يوجد حاليا العديد من الدبلوماسيين ووسائل الإعلام الأجنبية، وهي مدينة يمر بها العديد من اللاجئين في طريقهم للخروج من أوكرانيا.