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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن عدم انعقاد اللجنة الوزارية المُشكلة لحصر حملة الماجستير والدكتوراه

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتخطيط، بشأن عدم انعقاد اللجنة الوزارية المُشكلة بالقرار قم 1974 لعام 2021 لحصر حملة الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت “الهريدي”، في بيان لها، أنه ورد إليها تساؤلات وتظلمات من جانب عدد كبير من أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه دفعة 2014 وحتى تاريخه، وذلك فيما يتعلق بعدم وضوح نتائج أعمال اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والمُعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021 والتي يرأسُها وزير التعليم العالى والبحث العلمي وعضوية كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وذلك من أجل حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وقالت إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت توجيهات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال الحصر وإعلان نتائجه والخطوات والإجراءات التالية له مطلع فبراير المُنصرم 2022.

وتعجبت عضو مجلس النواب من عدم انعقاد اللجنة الوزارية السالف ذكرها حتى الآن، كما لم يتم إعلان نتائج أعمالها إلى الآن.

وتساءلت النائبة في طلبها عن أسباب عدم انعقاد اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة وإعلان نتائج عملية حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الدكتوراه والماجيستير، والموعد المحدد لانعقادها، والخطوات اللاحقة على إعلان نتائج عملها، على أن يتم الرد على السؤال كتابياً.

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