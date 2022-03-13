نهائي إسباني خالص لبطولة FIP Star الدولية للبادل في مصر

تختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة FIP Star الدولية للبادل التي استضافتها مصر خلال الفترة من 11 مارس وحتى 13 من نفس الشهر بأكتوبر.

وتأهل للمباراة النهائية في بطولة FIP Star الدولية للبادل، كل من راؤول ماركوس دوران

و خافيير جارسيا vs جونلو ايسبرا وخافيير جونزاليزر.

تنافس في البطولة 100 لاعب مثلوا 6 دول، من بينهم 14 فريقا مصريا.

وحظيت البطولة باهتمام كبير ومشاركة واسعة من نجوم اللعبة والمصنفين الأوائل على المستوى العالمي.

ووجه المهندس أحمد الغتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل تحت التأسيس، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة علي الدعم المقدم للاتحاد في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى القيام بخطوات عديدة لتكون مصر وجهة رياضة البادل في المنطقة.

وقال "الغتوري": “نسعى من خلال البطولات الدولية لإكساب اللاعبين المصريين الخبرات الدولية للوصول في أسرع وقت للمنافسة على مراكز متقدمة بالبطولات العالمية”.