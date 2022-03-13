فتح بوغاز ميناء العريش وتفريغ 8499 طن رخام بـ غرب بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

واستقبل ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AMIRA JOY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 132متر والغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 8499 طن رخام بالميناء.

وتم فتح بوغاز ميناء العريش اليوم امام سفن الشحن بعد تحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء وهدوء سرعة الرياح والامواج بالميناء .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة .