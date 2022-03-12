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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتوفير أفضل الخدمات والرعاية المتكاملة للمرضى ببورسعيد

زيارة مفاجأة من رئيس
زيارة مفاجأة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة على مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وجاءت تلك الجولة؛ عقب جولته الصباحية، اليوم، على منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

واستهل الدكتور أحمد السبكي، جولته بمحافظة بورسعيد، بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، حيث ناقشا عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظة، كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

وتابع جولته، بتفقد أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء عمليات التطوير والتجهيزات النهائية للمبنى، للعمل على تشغيله وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

وأضاف، أن المبنى سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمي الرعاية المركزة للقلب CCU , ICU بسعة 16 سريرا بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكُلوي بسعة 33 ماكينة غسيل كلوي.
 

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل


وأضاف: كما سيشمل المبنى قسم متكامل لعلاج الحروق، مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقًا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمي المعمل والأشعة.

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

كما استكمل الدكتور أحمد السبكي، جولته ببورسعيد، بتفقد عدد من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، للاستماع إلى أراء المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية.  

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية، بجهود العاملين فى القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد، والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتحقيق أهدافها، مثنيًا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المتواصلة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

زيارة مفاجئة من رئيس هيئة الرعاية لمستشفيات بورسعيد

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

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