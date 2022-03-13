انطلاق بطولة الأكاديمية العربية للنقل البحري لكرة القدم بمدارس بورسعيد

شهد أحمد والى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، نائبا عن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور عبد المنعم عبد البارى مدير فرع ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد اليوم، انطلاق بطولة الأكاديمية لكرة القدم لمدارس المرحلة الثانوية للبنين.‏

إنطلاق بطولة الأكاديمية العربية للنقل البحرى لكرة القدم لمدارس بورسعيدالثانوية ‏

وأشار " والى " إلى أن إشارة بدء البطولة بملاعب فرع الاكاديمية فى بورسعيد بمدينة بورفؤاد قد أعطيت تمام الساعة 10 صباح اليوم لتقام المباراة الإفتتاحية بين مدرسة الدكتور حسنى غندر الثانوية الرياضية للبنين مع ‏مدرسة الشهيد رفعت البرعى الصناعية العسكرية للبنين والتى أسفرت نتيجتها عن فوز مدرسة الدكتور حسنى غندر الثانوية الرياضية للبنين بنتيجة 4 أهداف دون رد.‏

وأكد وكيل مديرية تعليم بورسعيد أن البطولة يشارك فيها 27 فرقة تمثل 27 مدرسة بالمرحلة الثانوية بإجمالى 190 طالبا تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية لافتا إلى أن مباريات ‏اليوم قد أجريت للإنتهاء من دور 32 للبطولة على أن تبدأ غدا مباريات دور 16 موجها الشكر لكل القائمين على هذه البطولة.‏

إنطلاق بطولة الأكاديمية العربية للنقل البحرى لكرة القدم لمدارس بورسعيدالثانوية ‏

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الرشيدى رئيس قسم شئون الطلاب والشئون الرياضية بالأكاديمية فرع بورسعيد والدكتورة سامية شاكر مدير مجمع الخدمات الصناعية والحسينى ‏أبو الإسعاد مدير التوجيه الفنى و لطفى عمر موجه عام التربية الرياضية والطاقم التوجيهى المعاون له ومشرفى ومعلمى التربية الرياضية بالمدارس المشتركة.‏