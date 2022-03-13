عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لزيادة نسبة الأراضي الزراعية .. السيسي يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر

صدى البلد

بسام راضي : اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" من كافة الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.

وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة".

كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصةً في محافظتي بني سويف والمنيا، والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

الرئيس يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح لتشجيع المزارعين

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وتوفيرها بالمحافظات

ما هي أدعية النصف من شعبان؟ .. 5 أسرار لا يعرفها كثيرون

لزيادة نسبة الأراضي الزراعية .. السيسي يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر

مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان ولظروف كورونا

سفير مصر في ماليزيا يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية على أرض الوطن

تنفيذا لتوجيهات السيسي ..تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

طريقة عمل البط في رمضان بأشهى الوصفات

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ