رئيس شعبة البقوليات: هناك هدوء في الأسعار بفضل قرار وقف التصدير.. فيديو

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة للقطاع الزراعي في مصر.

وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "استمرينا لمدة 30 سنة لا يوجد لدينا مشروع قومي حقيقي لتنشيط الزراعة في مصر"، لافتا: "الفلاح المصري كان مهملا في السنوات الماضية".

وأشار: "إقرار حافز للفلاح لتوريد القمح تشجيع كبير للفلاح"، مردفا: "قريبا ستكون مصر في مكان آخر بفضل توجيهات الرئيس السيسي".

وأكد: "القمح متوافر في السوق المصري ولدينا مخزون استراتيجي، ولا توجد لدينا أي أزمة"، موضحا: "هناك هدوء في الأسعار منذ صدور قرار وقف تصدير البقوليات، وبفضل حملات التفيش التي تنفذها وزارة التموين".



وتابع أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية،: "لا توجد أي زيادات، والسلع متوفرة ولا داعي للهلع لأننا لدينا مخزون استراتيجي كافئ".