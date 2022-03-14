كارمن سليمان تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت كارمن سليمان “Yesterday’s look details ”.

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خيره” عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

“خيره” إنتاج سي إس ميوزيك-مصطفى جاد، كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، ألحان عبد القادر الأحمد، توزيع و مكس و ماستر محمد عصمت، تسجيل صوت وشكر خاص م/ماهر صلاح، تأليف وتريات أحمد فرحات تنفيذ وتريات حسن سعيد، درامز أحمد هشام.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".