أمونيكي: الأهلي والزمالك مثل الريال وبرشلونة.. وبن شرقي لفت نظري

يرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ونيجيريا السابق، أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دائما مشتعلة.

وقال أمونيكي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم: "الأهلي والزمالك مثل الريال وبرشلونة رغم كل الظروف".

وأضاف: "أعجبني في الزمالك أشرف بن شرقي رغم أنه في المبارايات الأخيرة بعيدا عن مستواه وهذه هي كرة القدم".

وكان الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، اتخذ قرار الرحيل عن ناديه عقب نهاية الموسم الجاري، بعد الهجوم الذي تعرض له في مباراة الزمالك الأخيرة.

وهاجمت جماهير الزمالك، اللاعب المغربي بعد الهزيمة من الوداد المغربي (0-1) في القاهرة، وانتهاء آمال الأبيض في الاستمرار ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن بعد الهزيمة من الوداد المغربي، إيقاف مفاوضات التجديد مع الخماسي أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد ومحمد أوناجم.