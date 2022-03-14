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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم

وفد إتحاد الكرة يزور
وفد إتحاد الكرة يزور جامعة أسوان

أستقبل اليوم الاثنين الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان  وفد إتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام رئيس الإتحاد ، والكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الإتحاد ونجم نادي الأهلي والمنتخب القومي السابق والوفد المرافق له بمقر الجامعة بالحرم الجامعي بصحارى.

كما رحب الدكتور أيمن عثمان برئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ، موجهاً لهم شكره وتقديره لزيارتهم أسوان والجامعة ، وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة للوفد بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة الإتحاد وعلي الفترة التي تولي فيها مجلس الإدارة إدارة شئون كرة القدم قبل تقلده فيها أمور الاتحاد.

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وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية الرياضة ومشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضية والمسابقات القمية والمنافسات الرياضية لتعظيم الإستفادة من طاقات الشباب في ظل إهتمام القيادة السياسية بالشباب وذلك في مختلف الألعاب التي يشارك فيها طلاب جامعة أسوان.

وأشاد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالمنشآت الرياضة من ملاعب متعددة الأغراض ، وستاد جامعة أسوان الرياضي وملاعب الكرة الشاطئية وكرة الطائرة وكرة السلة ، كما ستشهد الفترة القادمة تعاون مثمر وبناء في الأنشطة الرياضية بين جامعة أسوان والإتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان درع الجامعة لرئيس اتحاد كرة القدم المصري تقديرا لدوره في إنجاح إدارة منظومة الرياضة في مختلف المسابقات الرياضية والدوري المصري لكرة القدم وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الصادق منسق الأنشطة الطلابية ، وإسلام يوسف منسق الإتحادات الطلابية وعبدالرحمن شعراوى نائب رئيس الإتحاد. 

هذا ونفذت مديرية التموين بمحافظة أسوان، عددا من الحملات المكبرة لضبط منظومة الأسعار والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمدينة السباعية ، بجانب 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وحررت الحملات التموينية، 6 محاضر نظافة عامة بمخابز العيش الطباقى ومحلات الطيور ، علاوة على 6 محاضر ، مع إعداد المضبوطات المخالفة من مكسبات الطعم والألوان الصناعية ، وهو الذى توازى مع تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، وأيضاً عدد 2 محضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص. 

ومن جانبه تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التموينية وذلك بناءاً على تكليفات المحافظ فور الإنتهاء من إجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة القيادات المحلية لحركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية ، مع التدخل الفورى لمواجهة جشع بعض التجار بالمبالغة أو المغالاة فى الأسعار.

وفد إتحاد الكرة يزور جامعة أسوان
وفد إتحاد الكرة يزور جامعة أسوان
وفد إتحاد الكرة يزور جامعة أسوان
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